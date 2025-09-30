Bernardeschi lo sfogo | Mi diedero del gay perché indossai una gonna

(Adnkronos) – Federico Bernardeschi, ospite del podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, ha ripercorso un episodio risalente a dodici anni fa, agli inizi della sua carriera, quando decise di indossare una gonna, "un pantagonna", attirando su di sé critiche e commenti omofobi. “Io dodici anni fa mi sono messo il pantagonna. E che problema c’è? Se a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

