Bergamo si prepara ad accogliere la cinquina di Pogacar | Il Lombardia arriva sul Sentierone
Bergamo. Per un pomeriggio la città di Bergamo sarà attorniata dai colori delle bandiere e della vernice che cosparge gli striscioni esposti per gli idoli delle due ruote, con in sottofondo e il boato della gente che testimonia l’emozione e la passione provata lungo le strade e sull’ormai iconico strappo della “Boccola”, diventato uno dei simboli della Bergamo sportiva. La stessa che sabato 11 ottobre prossimo ospiterà in viale Roma l’arrivo dell’ edizione 119 del Giro di Lombardia, una delle cinque classiche Monumento del panorama ciclistico internazionale (insieme a Milano-Sanremo, Giro della Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
