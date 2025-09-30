Bergamo risulta ancora, nel 2025, “maglia nera” in tanti aspetti che riguardano il rapporto tra i generi nel campo del lavoro. A partire dal tasso di occupazione, tra i più bassi dell’intera Lombardia. Nelle categoria protette, le province che impiegano una quota minore di donne sono Bergamo (38,8%) e Brescia (37,8%), con una media regionale del 45%; nelle provincia di Bergamo, nella categoria degli operai, la percentuale maschile rappresenta la quasi o la totalità dei contratti a tempo indeterminato. Sono i primi dati di un’inchiesta condotta in 8351 imprese lombarde con quasi 4milioni e mezzo di occupati curata dall’ Università di Brescia, che evidenzia la persistenza, anche in Lombardia, di una serie di significativi divari di genere a partire da quello nel tasso di occupazione, molto più elevato per gli uomini che per le donne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamo non valorizza le donne: assunzioni ridotte, poco pagate e quasi mai al vertice