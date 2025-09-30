Berco senza pace | Quadro ancora difficile i conti non migliorano

Non c’è pace per la Berco. L’incontro di ieri con i rappresentanti del ministero ha destato più di una perplessità. "Non ci lascia per nulla tranquilli l’aver appreso che la situazione aziendale di Berco continua ad essere difficile. Nonostante i primi segnali positivi e la possibile crescita nei mercati internazionali, a partire da quello canadese, occorre ancora altro tempo per ritornare ad una condizione di sostenibilità economica e produttiva. I conti ancora non migliorano nonostante il miglioramento del costo del lavoro a seguito della fuoruscita di 281 lavoratori di Copparo". Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, Massimo Zanirato (foto) e Alberto Finessi, rispettivamente segretario nazionale Uilm, Coordinatore Uil Ferrara e responsabile Uilm Ferrara a margine dell’incontro di ieri, svolto in remoto, con i rappresentanti del Mimit, della regione Emilia Romagna e Veneto e il management di Berco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

