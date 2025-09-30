Beppe svendi casa tua È una speculazione edilizia | la protesta a Palazzo Marino contro la cessione dello stadio Meazza

“Giù le mani dal Meazza!”. È questo l’appello lanciato dalle organizzazioni che si sono radunate all’esterno di Palazzo Marino, a Milano, nel pomeriggio di lunedì 29 settembre, mentre il Consiglio comunale si riuniva per deliberare sulla cessione dell’area di San Siro a Inter e Milan. I cittadini, dunque, sono scesi in piazza per protestare contro l’abbattimento dello storico stadio Meazza, che farà spazio all’operazione immobiliare voluta dai proprietari delle due squadre per costruire “l’ ennesimo grande centro commerciale di cui Milano non ha bisogno”, spiegano gli attivisti. “Siamo sempre stati contrari alla vendita perché è una speculazione edilizia – aggiunge Nico Vox, dell’organizzazione politica “Potere al Popolo”, a Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

