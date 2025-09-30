Beppe Sala sulla decisione del Consiglio | Sono soddisfatto non ho fatto pressioni e riteniamo di…

Il giorno successivo all’approvazione della delibera sulla vendita di San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso la propria soddisfazione per l’esito del voto. A margine del Consiglio, ha sottolineato come il risultato sia frutto di un lungo lavoro di preparazione e di un approccio improntato alla prudenza: “ Direi di sì, sono soddisfatto, per avere fatto un lavoro grande di preparazione e poi, nelle ultime settimane, ho cercato di evitare tensioni, dicendo al Consiglio: deciderete voi “. Sala ha ribadito di non avere esercitato alcuna pressione sui consiglieri, consapevole della natura divisiva del tema: “ Non ho fatto pressioni su nessuno, potete chiedere ai tre del Pd contrari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it