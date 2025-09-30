Beppe Marotta | Stadio? Decisione molto tribolata ma siamo felici Adesso…

Beppe Marotta. Il presidente dell’ Inter – Giuseppe Marotta – ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League con lo Slavia Praga, affrontando i temi legati a San Siro e alla gestione del club: “ È stata una decisione molto tribolata, ma siamo felici e soddisfatti di ciò che è stato deciso. Ora inizia un percorso arduo, pieno di difficoltà, che intraprenderemo insieme a Ralph di Oaktree e a Scaroni. Siamo convinti che porterà grandi soddisfazioni “. Il dirigente nerazzurro ha poi ribadito la centralità della trasparenza nell’operato delle due società milanesi: “ Lo stadio rappresenta un patrimonio non solo per i club ma per tutta la città. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it