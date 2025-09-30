Benvenuti sportivamente in prima premiati i ragazzi della media Carducci
Con lo slogan “Scorri la vita correndo” la scuola media Carducci di Piacenza si è aggiudicata il contest della terza edizione di Benvenuti sportivamente in prima, l’iniziativa triennale avviata nel 2022 dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per promuovere sani stili di vita e attività sportiva. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: benvenuti - sportivamente
CAMBIO LOCATION per SportivaMente – Festival dei Libri Sportivi! Questa sera, primo appuntamento della 4ª edizione di SportivaMente a Busto Arsizio, causa maltempo, ci spostiamo nella suggestiva Sala Tramogge dei Molini Marzoli (via Molino 2). - facebook.com Vai su Facebook