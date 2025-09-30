Benitez sentenzia sulla Juve in Champions League | Vlahovic segna quando serve e Koopmeiners ricomincia a giocare con continuità Contro il Villarreal si potrà capire questa cosa

Benitez sentenzia sulla Juve in Champions League: tutte le dichiarazioni dell’allenatore anche sui bianconeri. Rafa Benítez, allenatore di fama internazionale con un palmarès di primissimo livello, tra cui la Champions League vinta con il Liverpool, ha condiviso il suo punto di vista sulla prossima giornata di Champions League e sul momento delle squadre italiane con La Gazzetta dello Sport. La sua visione analitica e profonda offre uno spaccato interessante sulle dinamiche del calcio europeo, con un occhio di riguardo alle formazioni di Serie A, tra cui la Juve, impegnate nella massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Benitez sentenzia sulla Juve in Champions League: «Vlahovic segna quando serve e Koopmeiners ricomincia a giocare con continuità. Contro il Villarreal si potrà capire questa cosa»

In questa notizia si parla di: benitez - sentenzia

Champions League, Benitez analizza le italiane: «L’Inter ha un ruolo di primo piano, il Napoli può assumerlo. La Juve è a un esame, l’Atalanta ha bisogno di Lookman» - Benitez analizza la giornata di Champions League focalizzandosi molto sulle squadre italiane Rafa Benítez, allenatore di fama internazionale con un palmarès di primissimo livello, tra cui la Champions ... calcionews24.com scrive

Napoli in Champions, Benitez: "Mercato massiccio e il valore di Conte aiuterà" - L'ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, ha commentato l'inizio della Champions League nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "La Champions è sempre una lotteria ... Da tuttonapoli.net