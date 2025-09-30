Benitez | L’Inter è rinata Napoli e Juve test severi Atalanta in crescita
"> NAPOLI – Rafa Benitez, intervistato da Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, ha offerto la sua lettura della fase a gironi di Champions League che entra nel vivo. «L’Inter ha un ruolo di primo piano, sempre. Il Napoli può assumerlo. Per la Juventus parla la storia, ma io del Villarreal non mi fiderei. E l’Atalanta sta riemergendo e non ha ancora Lookman», ha spiegato l’allenatore spagnolo. Sul quadro generale, Benitez ha avvertito: «Non sarà semplice per la Juventus in casa del Villarreal; non sarà facile per l’Atalanta contro il Club Bruges; sarà assai indicativa per l’Inter contro lo Slavia Praga e anche dal Napoli aspetteremo una risposta». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
