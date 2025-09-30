Benitez | Inter rinata Juve non fidarti del Villarreal Napoli serve il miglior De Bruyne

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico spagnolo "gioca" per noi le sfide di Champions: "Test severi per Juventus e Napoli: potranno capire a che punto sono. L’Atalanta ha superato con forza un’estate tormentata". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

benitez inter rinata juve non fidarti del villarreal napoli serve il miglior de bruyne

© Gazzetta.it - Benitez: "Inter rinata. Juve, non fidarti del Villarreal. Napoli, serve il miglior De Bruyne"

In questa notizia si parla di: benitez - inter

Benitez: "Napoli, De Bruyne è luce. Ma se l'Inter prende Lookman..."

Benitez accende il duello scudetto: «De Bruyne è luce, ma l’Inter risponde colpo su colpo»

Benitez: «Scudetto? Favorita chiara tra Napoli ed Inter, ma attenzione a queste squadre. Su Chivu…»

benitez inter rinata juveBenitez: "La Juve qualche indicazione l'ha già data" - Sulle pagine de "La Gazzetta dello Sport", Rafa Benitez, ex allenatore spagnolo di Napoli, Liverpool ed Inter tra le altre, si sofferma sulle squadre italiane impegnate nella prima ... Segnala tuttojuve.com

Champions League, Benitez sulle italiane: «Atalanta un’incognita. Napoli? De Laurentiis ha investito in maniera intelligente. Su Juve e Inter…» - Le parole C’è chi la Champions League l’ha solo sfiorata, chi l’ha sog ... Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Benitez Inter Rinata Juve