L’ex allenatore dell’Inter e del Napoli, Rafa Benitez, si è espresso così sui nerazzurri di Chivu e sulle sfide in Champions per le italiane. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico nerazzurro Rafa Benitez ha fatto una disanima del momento delle squadre italiane impegnate in questo secondo turno di Champions League, soffermandosi sull’ Inter di Chivu. LE ITALIANE IN CHAMPIONS – « L’Inter ha un ruolo di primo piano, sempre. Il Napoli può assumerlo. Per la Juventus parla la storia ma io del Villarreal non mi fiderei e quanto all’Atalanta sta riemergendo e non ha ancora Lookman ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Benitez convinto: «Chivu può volare! Inter tra le favorite in Champions, i problemi non venivano dalla finale col PSG ma da altro»