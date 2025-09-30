Benevento | uccide moglie e scappa con i figli preso in Molise Morto figlio minore

Una donna e un figlio morti, un'altra figlia grave in ospedale; il marito e padre catturato al termine di una giornata di ricerche tra la Campania e il Molise. Teatro della tragedia familiare Paupisi, piccolo paese di 1.400 abitanti ai piedi del Taburno Camposauro, nel Sannio, dove all'alba Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, colpendola più volte alla testa con una pietra. L'uomo è scappato facendo perdere le sue tracce e con lui sono spariti anche i due figli minori della coppia, una 16enne e un 15enne. Sono così scattate le ricerche nel Beneventano, in Campania e nelle regioni vicine anche con il supporto di un elicottero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

