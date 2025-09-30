In contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento, Salvatore Ocone – operaio 58enne – ha ucciso la moglie colpendola con una pietra più volte al viso e alla testa. L’uomo si é poi dato alla fuga, mancano all’appello due figli della coppia. Un terzo è maggiorenne e lavora fuori regione. Sono in corso le ricerche in tutta Italia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Benevento, uccide la moglie con una pietra e fugge: le immagini della scientifica