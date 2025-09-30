Benevento uccide la moglie con una pietra e fugge | le immagini della scientifica

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento, Salvatore Ocone –  operaio 58enne – ha ucciso la moglie colpendola con una pietra più volte al viso e alla testa. L’uomo si é poi dato alla fuga, mancano all’appello due figli della coppia. Un terzo è maggiorenne e lavora fuori regione. Sono in corso le ricerche in tutta Italia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

benevento uccide la moglie con una pietra e fugge le immagini della scientifica

© Lapresse.it - Benevento, uccide la moglie con una pietra e fugge: le immagini della scientifica

In questa notizia si parla di: benevento - uccide

Uccide la moglie a colpi di pietra: orrore in provincia di Benevento

Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga

Uccide la moglie a sassate in strada e scappa. Orrore a Benevento

benevento uccide moglie pietraUccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi, l'uomo scompare con i figli: disposta l'autopsia - Il corpo è stato trovato questa mattina nell’abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. Si legge su msn.com

benevento uccide moglie pietraUccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Benevento Uccide Moglie Pietra