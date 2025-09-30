Benevento uccide la moglie a colpi di pietra e scappa | caccia all’uomo

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa: è caccia all’uomo in provincia di Benevento. Il fatto è successo questa mattina a Paupisi, nella frazione Frasso, nei pressi dell’abitazione della coppia. L’uomo avrebbe aggredito la moglie con una pietra, uccidendola, e ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima ha 49 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento. Sono in corso le ricerche dell’uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

