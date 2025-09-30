Benevento donna uccisa | il marito è in fuga
La donna di 49 anni uccisa in provincia di Benevento, potrebbe essere stata colpita alla testa dal marito al culmine di una lite. Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: benevento - donna
