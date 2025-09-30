Benevento donna uccisa | il marito è in fuga

2anews.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna di 49 anni uccisa in provincia di Benevento, potrebbe essere stata colpita alla testa dal marito al culmine di una lite.  Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, . 🔗 Leggi su 2anews.it

benevento donna uccisa il marito 232 in fuga

© 2anews.it - Benevento, donna uccisa: il marito è in fuga

In questa notizia si parla di: benevento - donna

Tenta di violentare una donna per strada, messo in fuga dai passanti: 47enne arrestato a Benevento

Truffa con credenziali rubate e prestito a nome della suocera: nei guai donna di Benevento

Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi (Benevento), i carabinieri stanno cercando il marito

benevento donna uccisa maritoFLASH: Donna uccisa brutalmente a colpi di pietra, si cerca il marito. Benevento sotto choc - La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra mentre era nel letto al culmine di una ... Si legge su msn.com

benevento donna uccisa maritoDonna uccisa dal marito a colpi di pietra nel Beneventano: paura per i figli scomparsi, indagini in corso - Il sindaco lancia l’allarme per i figli della coppia, di cui al momento non si hanno notizie ... gazzettadelsud.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Benevento Donna Uccisa Marito