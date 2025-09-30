L'omicidio è avvenuto nelle vicinanze dell'abitazione della coppia e ora le indagini si concentrano su quanto avvenuto negli attimi precedenti al delitto. L'obiettivo degli inquirenti è ovviamente quello di individuare al più presto l'uomo e capire se sia coinvolto nel delitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Benevento, donna uccisa a pietrate: fermato il marito a Campobasso, un figlio morto, l’altro in fin di vita