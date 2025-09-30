Benevento donna uccisa a pietrate | fermato il marito a Campobasso un figlio morto l’altro in fin di vita

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'omicidio è avvenuto nelle vicinanze dell'abitazione della coppia e ora le indagini si concentrano su quanto avvenuto negli attimi precedenti al delitto. L'obiettivo degli inquirenti è ovviamente quello di individuare al più presto l'uomo e capire se sia coinvolto nel delitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

benevento donna uccisa a pietrate fermato il marito a campobasso un figlio morto l8217altro in fin di vita

© Ildifforme.it - Benevento, donna uccisa a pietrate: fermato il marito a Campobasso, un figlio morto, l’altro in fin di vita

In questa notizia si parla di: benevento - donna

Tenta di violentare una donna per strada, messo in fuga dai passanti: 47enne arrestato a Benevento

Truffa con credenziali rubate e prestito a nome della suocera: nei guai donna di Benevento

Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi (Benevento), i carabinieri stanno cercando il marito

benevento donna uccisa pietrateElisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in tutta Italia, spariti anche i figli - Femminicidio in Campania, la donna sarebbe stata colpita al culmine di una lite. Segnala quotidiano.net

benevento donna uccisa pietrateDonna uccisa a colpi di pietra in provincia di Benevento, fermato il marito. Ansia per i figli irreperibili - L'aggressione a Paupisi, la vittima è stata colpita in testa. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Benevento Donna Uccisa Pietrate