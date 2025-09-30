Benevento donna uccisa a colpi di pietra | sospetti sul marito irreperibili i figli minorenni
L'omicidio è avvenuto nelle vicinanze dell'abitazione della coppia e ora le indagini si concentrano su quanto avvenuto negli attimi precedenti al delitto. L'obiettivo degli inquirenti è ovviamente quello di individuare al più presto l'uomo e capire se sia coinvolto nel delitto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: benevento - donna
Tenta di violentare una donna per strada, messo in fuga dai passanti: 47enne arrestato a Benevento
Truffa con credenziali rubate e prestito a nome della suocera: nei guai donna di Benevento
Donna uccisa a colpi di pietra a Paupisi (Benevento), i carabinieri stanno cercando il marito
#Benevento Una donna di 49 anni è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi. Secondo le prime informazioni dei #Carabinieri, l'autore del #femminicidio sarebbe il marito, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L'uomo al momen - facebook.com Vai su Facebook
FLASH: Donna uccisa brutalmente a colpi di pietra, si cerca il marito. Benevento sotto choc - La donna, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra mentre era nel letto al culmine di una ... Come scrive msn.com
Donna uccisa a colpi di pietra nel Beneventano, marito in fuga - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Scrive ansa.it