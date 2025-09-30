Benevento domenica torna #DomenicaAlMuseo con conferenze e rievocazioni storiche

In programma anche il volo dimostrativo della mongolfiera radiocomandata per la 37ª edizione del Festival internazionale delle Mongolfiere Domenica 5 ottobre si rinnova l'appuntamento con #DomenicaAlMuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito nei musei e

