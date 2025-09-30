Benessere e felicità a scuola | il progetto pensato per gli studenti arriva anche a San Giuliano Terme
La continua e repentina evoluzione del contesto sociale richiede oggi un rinnovato impegno nel sostegno ai percorsi di crescita dei giovani. Gli ultimi dati dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza evidenziano come otto giovani su dieci stiano attraversando momenti di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: benessere - felicit
? Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 17.45 Castello di Formigine Presentazione del libro “LE TRE CHIAVI DELLA LONGEVITÀ: MAGRI - FORTI - FELICI” #longevitá #forza #felicità #benessere #prevenzione #salute #medicina #lifestyle #bluezones - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, arriva il docente per il benessere emotivo - Dal settembre 2025, tutte le scuole della Provincia Autonoma di Trento prevederanno una nuova figura professionale che pone al centro del percorso educativo degli studenti il loro benessere: si ... Secondo donnamoderna.com
Benessere, salute, sicurezza . La parola ‘rispetto’ a scuola - Un progetto a garanzia dello stare bene, tutti insieme senza dimenticare nessuno. Come scrive lanazione.it