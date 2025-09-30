Benessere dei bambini e contrasto alla dispersione scolastica | l' associazione si amplia

Sono stati inaugurati sabato gli spazi del nuovo Centro del bambino, in via Don Minzoni 69 a Lugo, nuova sede dell’associazione Open, realtà impegnata da anni nella promozione del benessere e della crescita dei bambini e, più in generale, nel sostegno alle famiglie, con particolare attenzione al. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: benessere - bambini

Il benessere delle ossa si costruisce e si conserva a tavola. Fin da bambini. Lo spiegano gli esperti della Società Italiana Nutrizione Umana

Bambini a scuola per 10 ore, Monzù Rossello (UNICOBAS): ‘Un rischio per il loro benessere’

Affido entro i sei mesi, scuola più sicura: una ricerca internazionale mostra come il tempo dell’accoglienza possa influenzare lettura, frequenza e benessere educativo dei bambini

Ferretti Beach Hotel – Rimini, Emilia Romagna 2 notti a partire da 113 € a persona ? Mezza pensione + utilizzo del centro benessere Bambini gratis fino a 2 anni Goditi tutti i comfort di un hotel 4 stelle direttamente sul mare di Rimini! Rigenerati tra - facebook.com Vai su Facebook

SOS Villaggi dei Bambini lancia il modello integrato contro la dispersione scolastica - 2026 coincide con una nuova proposta educativa che promette di rivoluzionare l'approccio al benessere scolastico. Lo riporta orizzontescuola.it

Minori: Save the Children e Comune di Ancona, un protocollo d’intesa per il contrasto a povertà educativa e dispersione scolastica - Comune di Ancona e Save the Children hanno firmato oggi un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare strategie condivise per l’infanzia e l’adolescenza, in particolare per il contrasto alla ... Come scrive agensir.it