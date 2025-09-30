Bellissima e dolcissima | Jolie cerca casa

Una splendida gattina nera cerca casa a Salerno. A lanciare l'appello, Flavia Monselice. Sverminata e vaccinata si affida con modulo d'adozione. Per colloquio conoscitivo mandare un SMS con breve presentazione al 3475326772. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: bellissima - dolcissima

ROXY CERCA CASA Giovane. Bellissima. Dolcissima. Roxy è affettuosa e va d’accordo con tutti… anche con i bambini. Ma in canile, il suo sguardo si spegne. È troppo giovane per conoscere la tristezza delle sbarre. Roxy sogna una casa vera, con un gi - facebook.com Vai su Facebook

Dolcissima Pietra e Bellissima: gusto, cultura e spettacolo nel cuore di Pietra Ligure - Sabato 20 settembre alle 10 prende il via la 21esima edizione di Dolcissima Pietra e del suo contenitore culturale Bellissima, un evento che unisce il piacere del palato alla bellezza dell’arte, della ... Si legge su ivg.it