Bella Hadid torna in passerella pochi giorni dopo il ricovero per la malattia di Lyme

La modella ritorna alla Paris Fashion Week 2025 sfilando per Saint Laurent, dopo un periodo di stop dall'attività in cui si è dedicata alla sua salute e alla cura della malattia, con cui convive dal 2013.

