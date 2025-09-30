Bella Hadid torna in passerella pochi giorni dopo il ricovero per la malattia di Lyme

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La modella ritorna alla Paris Fashion Week 2025 sfilando per Saint Laurent, dopo un periodo di stop dall'attività in cui si è dedicata alla sua salute e alla cura della malattia, con cui convive dal 2013. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

bella hadid torna passerellaBella Hadid riappare a Parigi dopo il ricovero: elegante e più forte che mai - Nonostante il recente aggravarsi della sua malattia, Bella Hadid è stata vista per le strade di Parigi in forma (apparentemente) smagliante ... Si legge su msn.com

Bella Hadid in ospedale: come sta le foto allarmano i fan/ Come sta la modella - Bella Hahid preoccupa i fan pubblicando su Instagram delle foto in cui appare in lacrime e in ospedale. Segnala ilsussidiario.net

