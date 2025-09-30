Bella celebra l’arte al Ferrara Film Festival
. La rivista Bella non solo ha donato prestigio alla decima edizione del festival, ma ha anche consacrato il proprio ruolo di ambasciatrice della cultura e dell’arte italiana, accompagnando premi, autori e momenti indimenticabili. Una decima edizione guidata dalla luce della rivista Bella. Ferrara Film Festival ph ig La decima stagione del Ferrara Film Festival si è conclusa tra applausi ed emozioni. La cerimonia di consegna dei Golden Dragon Awards, organizzata al Teatro Nuovo di Ferrara, ha celebrato opere e talenti di grande spessore. Il fondatore Maximilian Law e la co-direttrice artistica Claudia Conte hanno diretto la serata con eleganza, affiancati da personalità illustri del cinema. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: bella - celebra
‘La Bella Estate – I Mestieri del Cinema’: Livorno celebra il grande schermo
Favara celebra San Giuseppe: in piazza Orietta Berti, Silvia Salemi e Marcella Bella
La Bella Estate – The Beautiful Summer @fondazionesandretto celebra i suoi 30 anni con una mostra speciale a cura di Tom Eccles, Liam Gillick e Mark Rappolt. Mostra aperta dal 27 settembre al 9 novembre 2025 Palazzo Re Rebaudengo, Guarene - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, al festival i bambini cantano "Bella Ciao": è polemica - "I bambini lasciateli fuori dalle vostre ideologie politiche, dalle vostre turbe mentali! Riporta ilgiornale.it
’Bella Family’ sbarca a Ferrara. Protagonisti gli studenti del Bachelet - Nella mattinata di ieri all’istituto tecnico economico ‘Vittorio Bachelet’ la presentazione del progetto ‘Bella Family’. Secondo ilrestodelcarlino.it