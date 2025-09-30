Bella Atalanta ma vince il Bruges | 2-0 con super Bisiwu Dea ancora a zero in Youth League
I ragazzi di Bosi giocano uno splendido primo tempo trascinati da Steffanoni e Artesani, ma la doppietta dell'attaccante consacra la prestazione dei belgi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: bella - atalanta
L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sulla nuova maglia: bella o si poteva fare di più? Ecco il giudizio
Ho percepito una grande mancanza di soluzioni soprattutto nei primi 25' della ripresa, quando l'Atalanta ha abbassato il suo baricentro, difendendo comunque sui riferimenti individuali (bella partita di Ahanor in marcatura): - non c'era più tanto spazio iniziale p - X Vai su X
L'indiziato è Raoul Bellanova dell'Atalanta, proveniente dalle giovanili del Milan e con trascorsi tra Inter e Torino. La squadra orobica lo ha comprato dai granata per una cifra bella consistente: il calciatore, ad agosto 2024, è stato pagato ben venticinque mili - facebook.com Vai su Facebook
Bella Atalanta, ma vince il Bruges: 2-0 con super Bisiwu. Dea ancora a zero in Youth League - I ragazzi di Bosi giocano uno splendido primo tempo trascinati da Steffanoni e Artesani, ma la doppietta dell'attaccante consacra la prestazione dei belgi ... Riporta gazzetta.it
DIRETTA/ Atalanta Primavera Bruges (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (30 settembre 2025) - Diretta Atalanta Primavera Bruges streaming video tv: la giovane Dea torna in campo in Youth League dopo la pesantissima sconfitta di Parigi. ilsussidiario.net scrive