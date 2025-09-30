Bella Atalanta ma vince il Bruges | 2-0 con super Bisiwu Dea ancora a zero in Youth League

Gazzetta.it | 30 set 2025

I ragazzi di Bosi giocano uno splendido primo tempo trascinati da Steffanoni e Artesani, ma la doppietta dell'attaccante consacra la prestazione dei belgi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

