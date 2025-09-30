Bedizzole | Bedicomix - Festival del Fumetto e del Cosplay

Bresciatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 ottobre gli spazi della Biblioteca "Primo Levi" di Bedizzole si trasformeranno in un vero e proprio punto di ritrovo per appassionati di fumetti, illustrazione e cultura pop. Nasce infatti la prima edizione del Festival del Fumetto di Bedizzole, una manifestazione che punta a diventare un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bedizzole - bedicomix

bedizzole bedicomix festival fumettoBedizzole: Bedicomix - Festival del Fumetto e del Cosplay - Il 4 ottobre gli spazi della Biblioteca "Primo Levi" di Bedizzole si trasformeranno in un vero e proprio punto di ritrovo per appassionati di fumetti, illustrazione e cultura pop. bresciatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bedizzole Bedicomix Festival Fumetto