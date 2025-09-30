Electra ha deluso Will nelle puntate americane di Beautiful. La Forrester non ha minimamente considerato che lo Spencer sia stato vittima di una terribile violenza. Ecco cosa vedremo molto presto negli episodi della Soap di Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Electra delude Will e i fan della Soap, ecco cosa succede