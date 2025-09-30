Beautiful anticipazioni 29 settembre – 4 ottobre 2025 | Luna scopre che le mentine di Poppy sono potenti psicofarmaci
Dal 29 settembre al 4 ottobre 2025 sarà una settimana ad altissima tensione a Beautiful, leggi anticipazioni. Dopo la notte con Zende, Luna precipita in un vortice di sensi di colpa e confusione. Cercando conforto da Poppy, scopre l’amara verità: le sue “mentine” non sono caramelle ma psicofarmaci capaci di alterare la percezione, probabilmente in contrasto con l’alcol bevuto alla festa di Eric. La rivelazione provoca uno scontro madre-figlia e minaccia la relazione con R.J.. La soap va in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5 e si può vedere in diretta e in replica on demand sulle piattaforme Mediaset. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
