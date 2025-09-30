Beatrice Venezi svelata la farsa della sinistra | 3 tessere su 2.300

Tanta propaganda e tanta retorica sulla nomina di Beatrice Venezi come direttrice d’orchestra del Teatro La Fenice e sulla fuga di musicisti, contrari alla decisione. Solo fumo negli occhi gli annunci di proteste, indignazione degli spettatori, crolli nella vendita o nella prenotazione di abbonamenti. Non è un’opinione, ma un fatto suffragato dai numeri di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera: "In seguito a una verifica da parte della Commissione presso la sovrintendenza della Fenice di Venezia, risulta che le disdette avvenute dopo la nomina di Venezi siano state 3 su 2300 abbonamenti totali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

