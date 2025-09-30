Beatrice Venezi svelata la farsa della sinistra | 3 tessere su 2.300
Tanta propaganda e tanta retorica sulla nomina di Beatrice Venezi come direttrice d’orchestra del Teatro La Fenice e sulla fuga di musicisti, contrari alla decisione. Solo fumo negli occhi gli annunci di proteste, indignazione degli spettatori, crolli nella vendita o nella prenotazione di abbonamenti. Non è un’opinione, ma un fatto suffragato dai numeri di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera: "In seguito a una verifica da parte della Commissione presso la sovrintendenza della Fenice di Venezia, risulta che le disdette avvenute dopo la nomina di Venezi siano state 3 su 2300 abbonamenti totali". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
«Lei è il primo che mi cerca da quando è cominciata questa storia. Molti hanno scritto che mia figlia Beatrice Venezi non abbia le competenze per la direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia perché figlia di un picchiatore di destra, riferendosi al mio - facebook.com Vai su Facebook
Fino al 2021, la lucchese Beatrice Venezi era ritenuta star assoluta, lo scandalo era che non avesse ruoli top. E fanno lo sciopero del trombone - X Vai su X