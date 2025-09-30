Beatrice Venezi l’accusa dell’ex sovrintendente | È inadeguata per il curriculum E la difesa di Colabianchi | Giovane e di talento

Beatrice Venezi non ha il curriculum per guidare il Teatro La Fenice. A dirlo è Cristiano Chiarot, veneziano, ex sovrintendente alla Fenice dal 2010 al 2018, poi al Maggio di Firenze, e nel teatro della Laguna ci ha lavorato dal 1980. Ma l’attuale sovrintendente Nicola Colabianchi non si pente della nomina. Pensa di aver chiamato «una direttrice d’orchestra giovane e di talento». E non ha mai pensato di fare un passo indietro: «No, confermo la mia scelta». In due interviste al Corriere della Sera e a La Repubblica parlano passato e presente del teatro veneziano. E sembrano non essere per niente d’accordo. 🔗 Leggi su Open.online

