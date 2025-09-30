Beatrice Venezi e le polemiche sul suo curriculum non all’altezza del Teatro La Fenice C’è stato un precedente proprio lì ma l’orchestra non protestò

C’è chi dice che Beatrice Venezi ha commesso un errore imperdonabile. Quello di schierarsi politicamente, dichiarando apertamente da che parte sta. E cioè dalla quella di Giorgia Meloni, di cui la direttrice d’orchestra ha tessuto le lodi in più occasioni. A partire dal settembre 2022, all’indomani delle elezioni politiche, quando Venezi ha pubblicato su Instagram una foto assieme alla leader di Fratelli d’Italia, congratulandosi per la vittoria e accordandole profonda stima: «Ti meriti tutto Giorgia». Fino a giugno di quest’anno, quando in un’intervista a L’Espresso la 35enne le ha rinnovato i complimenti sostenendo che «una donna del genere nel nostro panorama politico italiano, e non solo, non l’abbiamo ancora vista, sinceramente». 🔗 Leggi su Open.online