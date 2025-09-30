Battocletti torna in gara | il 19 ottobre sarà la star della Corsa dei Castelli a Trieste

Dopo le due medaglie mondiali di Tokyo, l’azzurra debutta nei 10 km su strada. Percorso più veloce e incontro internazionale U23 arricchiscono l’edizione 2025. L’atletica italiana abbraccia di nuovo la sua regina. Nadia Battocletti, fresca di argento nei 10.000 e bronzo nei 5000 ai Mondiali di Tokyo, sarà al via della Corsa dei Castelli di Trieste, in programma domenica 19 ottobre sui 10 chilometri su strada. Un ritorno attesissimo per la campionessa trentina delle Fiamme Azzurre, già argento olimpico a Parigi e quattro volte campionessa europea tra 5000, 10.000, cross e 10 km su strada. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: battocletti - torna

Atletica, big ai Campionati Italiani. Torna Tamberi? Battocletti doppia, Iapichino-Furlani, no Jacobs, c’è Diaz

Chi parteciperà ai Campionati Italiani di atletica? Torna Tamberi, Battocletti in due gare, pochi gli assenti

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: torna Battocletti, Pernici per stupire

L'Italia ha vinto sette medaglie mondiali a Tokyo, due di queste portano la firma di Nadia Battocletti. Proprio la nostra campionessa ha dato prova di maturità anche perché dopo l'argento e il bronzo torna tra i banchi universitari: dovrà dare l'ultimo esame - facebook.com Vai su Facebook

Atletica, McLaughlin sfiora il record del mondo sui 400! Battocletti in finale, Pernici da applausi, Rojas torna di bronzo - - X Vai su X

Trieste: Battocletti alla Corsa dei Castelli - È la prima donna azzurra della storia a vincere due medaglie nella stessa edizione dei Mondiali: argento nei 10. Si legge su fidal.it

Battocletti "anche io incredula della gara che ho fatto" - Ho capito l'atleta che sono, e di conseguenza tutto il mio staff e la famiglia. Lo riporta msn.com