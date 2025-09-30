Batosta Sinner l’annuncio sconvolge | l’unico a ridere è Alcaraz

L’ultimo annuncio su Jannik Sinner è davvero sconvolgente: ormai non ci sono più dubbi, Alcaraz se la ride. Jannik Sinner è approdato alle semifinali dell’ATP 500 di Pechino. Il numero 2 al mondo ha sconfitto in due set l’ungherese Fabian Marozsan e ha ottenuto così l’accesso al penultimo atto del torneo. In semifinale Sinner se la vedrà con Alex De Minaur: negli ultimi sei anni i due atleti si sono sfidati undici volte e in ben dieci occasioni ha avuto la meglio l’altoatesino. I tifosi di Sinner hanno potuto notare già nel torneo di Pechino come Jannik stia provando a variare maggiormente il suo gioco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

