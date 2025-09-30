Basta caccia alle streghe contro di me restituitemi la mia vita | parla Christian Brueckner il sospettato numero uno per la scomparsa di Maddie McCann

“Basta caccia alle streghe contro di me, restituitemi la mia vita”. Christian Brueckner, il sospettato numero uno per la scomparsa di Madaleine McCann, appena uscito di prigione, ha rilasciato la sua prima intervista. In realtà si tratta di un incontro in mezzo ad un campo, probabilmente per non mostrare dettagli urbani o naturali e non farsi rintracciare, dove Brueckner affida alle telecamere di Sky News alcune brevi considerazioni sulla sua vita, ma rifiutandosi di parlare della bambina britannica scomparsa. “Non mi sento libero”, ha spiegato l’uomo riferendosi al braccialetto alla caviglia che indossa essendo “seguito dalla polizia 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Basta caccia alle streghe contro di me, restituitemi la mia vita”: parla Christian Brueckner, il sospettato numero uno per la scomparsa di Maddie McCann

In questa notizia si parla di: basta - caccia

Basta con i pm a caccia di condanne. Nordio: con assoluzioni, zero ricorsi

Il numero di cacciatori m0rti da inizio stagione venatoria è salito a 3. Più altri feriti. #BastaCaccia!! - facebook.com Vai su Facebook

La chiamano “sport”, ma lo sport non uccide. STOP CACCIADa Milano fino a Taranto, le sezioni OIPA si sono unite per dire BASTA a una politica asservita alla lobby della caccia, che uccide la vita e mette a rischio anche quella dei cittadini https://oipa.org/ita - X Vai su X

“Basta caccia alle streghe contro di me, restituitemi la mia vita”: parla Christian Brueckner, il sospettato numero uno per la scomparsa di Maddie McCann - Il sospettato principale per la scomparsa di Maddie McCann rilascia la sua prima intervista dopo il rilascio dal carcere ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Von der Leyen: "Mozione di sfiducia contro di me è caccia alle streghe, non cederemo" - (Agenzia Vista) Strasburgo, 07 luglio 2025 "C'è in corso una caccia alle streghe ma non cederemo: ci sono membri che hanno preoccupazioni e tutto ciò è più che giusto. Da notizie.tiscali.it