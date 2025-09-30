Bassa elettrocardiogramma a domicilio e nelle Case della Comunità refertati a distanza
Un progetto innovativo di telemedicina consente oggi di eseguire l’elettrocardiogramma (ECG) in modo semplice e vicino ai luoghi di vita dei cittadini, grazie alla collaborazione tra infermieri, cardiologi e servizi territoriali. Avviato nel territorio del Distretto di Mirandola, il progetto di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: bassa - elettrocardiogramma
Giornata per la prevenzione cardio-vascolare: il 29 settembre prenota un appuntamento presso la nostra farmacia! Solo per questa giornata si effettueranno: - elettrocardiogramma (ECG); - profilo lipidico e glicemia TUTTI IN SCONTO DEL 20%! Approfitta - facebook.com Vai su Facebook
Case riposo: nella Bassa rette da 2mila euro al mese, massime in crescita del 30% - Dalla città all'hinterland, si sposta nella Bassa Bergamasca il viaggio di Bergamonews nel mondo dell'assistenza alla terza età. bergamonews.it scrive