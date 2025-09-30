basket serie b interregionale mens sana al top belli tra i migliori

È stato un esordio coi fiocchi quello della Mens Sana che domenica in un PalaEstra gremito (inclusi i 700 abbonati, superata la quota dello scorso anno) ha liquidato la pratica Spezia, una delle formazioni più accreditate del girone, con un secondo tempo praticamente perfetto. Tra i migliori anche il play Andrea Belli (foto), finalmente determinante anche in attacco. "Spezia è una squadra molto forte – dice il numero 3 della Note di Siena – e lo avevamo capito bene seguendo un po’ il loro pre campionato. Nel primo tempo hanno dimostrato le loro qualità. Poi siamo cresciuti molto e onestamente sono molto contento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

