30 set 2025

Buona la prima per la Stosa Virtus che ha iniziato il campionato con una importante vittoria casalinga contro Don Bosco Crocetta. Un successo tutt’altro che scontato contro i piemontesi che al Palacorsoni hanno dimostrato di essere una formazione tecnicamente valida e prestante a livello fisico. Un roster pieno di giovani che ha messo in grande difficoltà la Virtus soprattutto nella seconda parte di gara, quando i biancoverdi sono riusciti a portarsi avanti nel punteggio impensierendo non poco la compagine di casa. Ci è voluta tutta la tecnica e l’esperienza dei leader della Stosa che nel finale hanno preso per mano la squadra portandola al successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interreg. Stosa, buon esordio. Crocetta out. Calvellini da valutare

