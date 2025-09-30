Basket serie B Interreg Stosa buon esordio Crocetta out Calvellini da valutare
Buona la prima per la Stosa Virtus che ha iniziato il campionato con una importante vittoria casalinga contro Don Bosco Crocetta. Un successo tutt’altro che scontato contro i piemontesi che al Palacorsoni hanno dimostrato di essere una formazione tecnicamente valida e prestante a livello fisico. Un roster pieno di giovani che ha messo in grande difficoltà la Virtus soprattutto nella seconda parte di gara, quando i biancoverdi sono riusciti a portarsi avanti nel punteggio impensierendo non poco la compagine di casa. Ci è voluta tutta la tecnica e l’esperienza dei leader della Stosa che nel finale hanno preso per mano la squadra portandola al successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
