Basket serie A2 | Victoria Pesaro-Libertas Livorno 62-78 | Tiby e Woodson superstar primo successo per gli amaranto

Livornotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla decisamente americano la prima vittoria della Libertas in questo campionato. Gli amaranto espugnano Pesaro con il punteggio di 62-78 grazie ai 41 punti complessivi messi a referto dal duo Woodson-Tiby, assoluti MVP del match. Coach Diana aveva chiesto una reazione dopo la brutta sconfitta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - serie

Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei

basket serie a2 victoriaBasket serie A2 | Victoria Pesaro - Libertas Livorno in diretta. LIVE - L'avversaria sarà la Vitrifrigo Arena di Pesaro (palla a due alle 20. Secondo livornotoday.it

basket serie a2 victoriaA2 - Vuelle Pesaro, Leka "Vogliamo regalare emozioni al nostro pubblico" - Il coach della Victoria Libertas Pesaro Spiro Leka presenta la gara della 2^ giornata di Serie A2 Old Wild West che vedrà i biancorossi impegnati sul ... Lo riporta pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie A2 Victoria