Basket serie A2 | Victoria Pesaro-Libertas Livorno 62-78 | Tiby e Woodson superstar primo successo per gli amaranto
Parla decisamente americano la prima vittoria della Libertas in questo campionato. Gli amaranto espugnano Pesaro con il punteggio di 62-78 grazie ai 41 punti complessivi messi a referto dal duo Woodson-Tiby, assoluti MVP del match. Coach Diana aveva chiesto una reazione dopo la brutta sconfitta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
LINK ALL'ARTICOLO NEI COMMENTI Basket serie B: Bim Bum Rende cede (84-97) alla Virtus Matera, ma la lotta entusiasma il pubblico - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a $BeActive , l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione legabasket.it/news/136279 - X Vai su X
Basket serie A2 | Victoria Pesaro - Libertas Livorno in diretta. LIVE - L'avversaria sarà la Vitrifrigo Arena di Pesaro (palla a due alle 20. Secondo livornotoday.it
A2 - Vuelle Pesaro, Leka "Vogliamo regalare emozioni al nostro pubblico" - Il coach della Victoria Libertas Pesaro Spiro Leka presenta la gara della 2^ giornata di Serie A2 Old Wild West che vedrà i biancorossi impegnati sul ... Lo riporta pianetabasket.com