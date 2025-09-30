Basket Serie A 2025-2026 | le rose ed i giocatori di tutte le squadre

Come ogni anno, andiamo a scoprire i roster delle 16 squadre che comporranno la Serie A 2025-2026. Senza perderci in troppi preamboli, rimarchiamo subito che l’ordine qui inserito è quello delle squadre per com’è terminato il campionato scorso. Alcune società hanno deciso di inserire nei roster giocatori appartenenti alle categorie giovanili, altre no: si spiega anche così la diversa ampiezza di alcune liste. Per altre (leggere soprattutto alle voci Virtus Bologna e Olimpia Milano) i roster allargati sono dovuti alle competizioni europee. Colore blu: italianigià chiamati in Nazionale Colore blu vivido: italiani di formazionedi passaporto VIRTUS OLIDATA BOLOGNA Il roster 1 Luca Vildoza (191 cm, 86 kg; Argentina-Italia, play, 1995) – Dall’Olympiacos 3 Carsen Edwards (180 cm, 91 kg; USA, play, 1998) – Dal Bayern Monaco) 6 Alessandro Pajola (194 cm, 95 kg; Italia, play, 1999) – Confermato 7 Saliou Niang (199 cm, 86 kg; Senegal-Italia, ala, 2004) – Da Trento 8 Matteo Accorsi (190 cm; Italia, guardia, 2007) – Dalle giovanili 9 Alen Smailagic (208 cm, 98 kg; Serbia, centro, 2000) – Dallo Zalgiris Kaunas 11 Brandon Taylor (178 cm, 77 kg; USA, play, 1994) – Confermato 15 Matteo Baiocchi (196 cm; Italia, ala piccola, 2007) – Dalle giovanili 21 Derrick Alston (206 cm, 90 kg; USA, ala piccola, 1995) – Dal BAXI Manresa 22 Abramo Canka (201 cm, 90 kg; Italia, ala piccola, 2002) – Dagli Stetson Hatters) 23 Daniel Hackett (197 cm, 96 kg; Italia, playguardia, 1987) – Confermato 30 Matt Morgan (188 cm, 79 kg; USA, play, 1997) – Confermato 31 Aliou Diarra (208 cm, 95 kg; Mali, centro, 2001) – Dall’APR Kingali 34 Karim Jallow (198 cm, 90 kg; Germania, ala piccola, 1997) – Dal ratiopharm Ulm) 35 Mouhamet Rassoul “Momo” Diouf (206 cm, 105 kg; Italia-Senegal, alacentro, 2001) – Confermato 45 Nicola Akele (203 cm, 96 kg; Italia, ala, 1995) – Confermato All. 🔗 Leggi su Oasport.it

