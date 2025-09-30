Basket Nella Divisione regionale 1 I Legends puntano a un posto nei playoff CmC l’obiettivo è una salvezza tranquilla
Ultimi giorni di preparazione in vista dell’avvio di campionato, per Legends e Cmc che nel fine settimana scenderanno in campo per la prima giornata della Divisione regionale 1. Dopo oltre un mese dall’inizio della preparazione, dopo i pochi convincenti debutti nella Coppa Toscana (entrambi sono stati eliminati al primo turno, i primi dal Colle Val d’Elsa, i secondi dal Montemurlo) le due formazioni di punta della pallacanestro carrarese sono chiamate ad un primo riscatto per iniziare nel modo migliore un torneo che si preannuncia equilibrato, molto combattuto e interessante. I gialloviola di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) esordiscono venerdì (ore 21) contro i livornesi della Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - divisione
La Scuola Basket Arezzo iscritta al campionato di Divisione Regionale 1
Basket: dopo la vittoria del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi della Sba sempre più in alto. E ora tanti derby per gli amaranto
Basket Divisione regionale 1 e B femminile. Il quadro dei gironi
Basket, Divisione Regionale 1: una Virtus Luino grintosa vince all’esordio - X Vai su X
Manca pochissimo all'inizio della stagione ufficiale della Divisione Regionale 1; condividiamo con voi il calendario ufficiale. Segnate sul calendario, si parte sabato 4 ottobre nella tana contro il Veni Basket! #anzolabasket #divisioneregionale1 #fipemiliaro - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Nella Divisione regionale 1. I Legends puntano a un posto nei playoff. CmC, l’obiettivo è una salvezza tranquilla - Ultimi giorni di preparazione in vista dell’avvio di campionato, per Legends e Cmc che nel fine settimana scenderanno in ... Da sport.quotidiano.net
Basket Divisione Regionale 1, al via nel prossimo weekend la regular season - Prenderà il via nel prossimo weekend il torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Da unionesarda.it