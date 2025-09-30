Ultimi giorni di preparazione in vista dell’avvio di campionato, per Legends e Cmc che nel fine settimana scenderanno in campo per la prima giornata della Divisione regionale 1. Dopo oltre un mese dall’inizio della preparazione, dopo i pochi convincenti debutti nella Coppa Toscana (entrambi sono stati eliminati al primo turno, i primi dal Colle Val d’Elsa, i secondi dal Montemurlo) le due formazioni di punta della pallacanestro carrarese sono chiamate ad un primo riscatto per iniziare nel modo migliore un torneo che si preannuncia equilibrato, molto combattuto e interessante. I gialloviola di coach Guglielmo Rossi (vice Mirco Pedrini) esordiscono venerdì (ore 21) contro i livornesi della Pol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Nella Divisione regionale 1. I Legends puntano a un posto nei playoff. CmC, l’obiettivo è una salvezza tranquilla