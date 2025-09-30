Finalmente ufficiale. Luca Banchi è stato nominato nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana di basket. L’annuncio è arrivato pochi istanti fa, attraverso un comunicato diramato dalla FIP. Il coach toscano sostituisce quindi Gianmarco Pozzecco, rimasto alla guida degli azzurri per tre anni, dal 2022 fino alla fine degli Europei 2025. Non è certamente un nome sorprendente. Fin dal giorno dopo le dimissioni del “Pozz”, i rumors riguardanti Banchi si sono palesati fin da subito, diventando poi quasi una vera e propria certezza nelle ultime settimane. L’allenatore classe 1965 verrà presentato alla stampa venerdì 3 ottobre alle ore 11:30 presso il Salone d’Onore del CONI. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, l’Italia ha un nuovo ct: ufficiale l’approdo di Luca Banchi