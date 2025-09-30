Basket la Reyer Venezia battuta dall’Aris nel primo match dell’Eurocup 2025
Non inizia nel migliore dei modi il cammino della Reyer Venezia nel gruppo A dell’ EuroCup 2025-2026. I veneziani si sono dovuti arrendere all’ Aris Thessaloniki nella prima partita della competizione, terminata 81-85 per i greci. Al Taliercio, la Reyer ha giocato una partita di squadra molto equilibrata, decisa nei minuti finali. A niente sono serviti i 14 punti di Bowman (top scorer), coadiuvato dai 13 punti di Orton e dai 12 di Wiltjer. I greci partono forte e con la tripla di Forbes si portano sul momentaneo 1-5. Venezia combatte sotto canestro, Valentine entra in partita e la tripla di Wiltjer regala agli orogranata il primo vantaggio del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - reyer
Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025
Domani il campus veneziano di San Giobbe ospiterà "Kings of San Giobbe" il primo torneo di basket 3x3 organizzato da Umana Reyer, il Dipartimento di Economia e la Venice School of Management dell'Università @CaFoscari Scopri di più https://short - X Vai su X
Famila Basket Schio supera in Finale Reyer Venezia e vince la Famila Supercoppa 2025 #LBFLIVE - facebook.com Vai su Facebook
Basket femminile: Schio si prende la Supercoppa Italiana in casa, Venezia battuta di forza - Il Famila Wuber Schio vince per la quattordicesima volta nella sua storia la Supercoppa Italiana. Come scrive oasport.it
Basket femminile, l’Umana Reyer Venezia batte la Stella Rossa e accede alla fase a gironi dell’Eurolega 2025 - L'Umana Reyer Venezia supera le qualificazioni dell'Eurolega di basket femminile e accede così alla fase a gironi! Scrive oasport.it