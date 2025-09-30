Non inizia nel migliore dei modi il cammino della Reyer Venezia nel gruppo A dell’ EuroCup 2025-2026. I veneziani si sono dovuti arrendere all’ Aris Thessaloniki nella prima partita della competizione, terminata 81-85 per i greci. Al Taliercio, la Reyer ha giocato una partita di squadra molto equilibrata, decisa nei minuti finali. A niente sono serviti i 14 punti di Bowman (top scorer), coadiuvato dai 13 punti di Orton e dai 12 di Wiltjer. I greci partono forte e con la tripla di Forbes si portano sul momentaneo 1-5. Venezia combatte sotto canestro, Valentine entra in partita e la tripla di Wiltjer regala agli orogranata il primo vantaggio del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, la Reyer Venezia battuta dall’Aris nel primo match dell’Eurocup 2025