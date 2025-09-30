Basket | Italia Luca Banchi è il nuovo allenatore della Nazionale | da Livorno all' azzurro ecco la carriera del commissario tecnico

Livornotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un post comparso su tutti i propri account social la Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) ha annunciato ufficialmente annunciato il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di pallacanestro. La scelta, dopo un ballottaggio con Andrea Trincheri, è caduta su Luca Banchi. Banchi si lega. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - italia

Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17

Europeo Under 18 Basket femminile, immediato riscatto per l’Italia: Finlandia battuta 61-59

Basket femminile, l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18

basket italia luca banchiBasket, Luca Banchi è il nuovo allenatore della nazionale italiana - Luca Banchi è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile con un contratto triennale, come annunciato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Riporta sport.sky.it

basket italia luca banchiLuca Banchi coach dell'Italia: è il nuovo commissario tecnico dell'Italbasket · Pallacanestro maschile - Luca Banchi è stato annunciato come nuovo coach della nazionale maschile di basket dell'Italia, guiderà gli azzurri per i prossimi tre anni. Come scrive olympics.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Italia Luca Banchi