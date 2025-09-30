Basket | Italia Luca Banchi è il nuovo allenatore della Nazionale | da Livorno all' azzurro ecco la carriera del commissario tecnico
Con un post comparso su tutti i propri account social la Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) ha annunciato ufficialmente annunciato il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di pallacanestro. La scelta, dopo un ballottaggio con Andrea Trincheri, è caduta su Luca Banchi. Banchi si lega. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: basket - italia
Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17
Europeo Under 18 Basket femminile, immediato riscatto per l’Italia: Finlandia battuta 61-59
Basket femminile, l’Italia domina la Cechia e accede ai quarti degli Europei Under 18
Geely Auto debutta in Italia e sceglie la pallacanestro con Marco Belinelli (the real) come ambassador Il gruppo automobilistico cinese Geely fa il suo ingresso nel mercato italiano e lo fa stringendo una partnership con la Lega Basket Serie A (LBA), - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Italia fuori agli ottavi degli Europei: cambierà qualcosa in Serie A? Pochi gli azzurri titolari - - X Vai su X
Basket, Luca Banchi è il nuovo allenatore della nazionale italiana - Luca Banchi è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile con un contratto triennale, come annunciato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Riporta sport.sky.it
Luca Banchi coach dell'Italia: è il nuovo commissario tecnico dell'Italbasket · Pallacanestro maschile - Luca Banchi è stato annunciato come nuovo coach della nazionale maschile di basket dell'Italia, guiderà gli azzurri per i prossimi tre anni. Come scrive olympics.com