Basket inizia l’avventura in EuroCup della Dolomiti Energia Trentino L’obiettivo è superare la fase a gironi

30 set 2025

La Dolomiti Energia Trentino si appresta ad affrontare anche in questa stagione l’EuroCup, seconda competizione continentale più importante per club subito dopo l’Eurolega dove i trentini sono inseriti nel girone B mentre l’altra portacolori ovvero l’Umana Reyer Venezia è nel gruppo A. Per l’Aquila l’obiettivo in Europa è sicuramente quello di provare a superare la prima fase per poi accedere a quella successiva ad eliminazione diretta (le prime due classificate di ogni gruppo accedono direttamente ai quarti di finale mentre dalla terza alla sesta si scontrano in una sorta di ottavo di finale), ma la concorrenza si presenta ancora molto agguerrita perché nel gruppo B degli uomini di coach Massimo Cancellieri – storico vice-allenatore all’Olimpia Milano – se la dovrà vedere con squadre del calibro del Buducnost Podgorica (Montenegro) o del Besiktas Istanbul (Turchia), insieme ai London Lions semifinalisti nel 2024 sconfitti dai futuri vincitori del Paris Basketball. 🔗 Leggi su Oasport.it

