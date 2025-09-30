Basket inizia l’avventura in EuroCup della Dolomiti Energia Trentino L’obiettivo è superare la fase a gironi

La Dolomiti Energia Trentino si appresta ad affrontare anche in questa stagione l’EuroCup, seconda competizione continentale più importante per club subito dopo l’Eurolega dove i trentini sono inseriti nel girone B mentre l’altra portacolori ovvero l’Umana Reyer Venezia è nel gruppo A. Per l’Aquila l’obiettivo in Europa è sicuramente quello di provare a superare la prima fase per poi accedere a quella successiva ad eliminazione diretta (le prime due classificate di ogni gruppo accedono direttamente ai quarti di finale mentre dalla terza alla sesta si scontrano in una sorta di ottavo di finale), ma la concorrenza si presenta ancora molto agguerrita perché nel gruppo B degli uomini di coach Massimo Cancellieri – storico vice-allenatore all’Olimpia Milano – se la dovrà vedere con squadre del calibro del Buducnost Podgorica (Montenegro) o del Besiktas Istanbul (Turchia), insieme ai London Lions semifinalisti nel 2024 sconfitti dai futuri vincitori del Paris Basketball. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, inizia l’avventura in EuroCup della Dolomiti Energia Trentino. L’obiettivo è superare la fase a gironi

In questa notizia si parla di: basket - inizia

Basket serie A2 | Libertas, inizia la stagione: il 13 agosto allenamento a porte aperte in via Pera

Basket, l’Italia Under 20 inizia gli Europei con un successo convincente sul Belgio. Decisivo il duo Ferrari-Zanetti

LIVE Universiadi 2025, risultati 18 luglio in DIRETTA: ottimi gli azzurri nel nuoto, inizia il basket 3×3!

FONTECCHIO INIZIA A MIAMI "Ho detto al mio agente che questo era uno dei posti in cui volevo andare", dice l'ala Azzurra. Ecco le sue parole al media day. Così Fontecchio: https://www.pianetabasket.com/nba/simone-fontecchio-inizia-l-avventura-a-miami - facebook.com Vai su Facebook

La stagione LBA inizia dalla Frecciarossa Supercoppa: entro il 1° ottobre vivi ogni emozione con un mese in omaggio Inserisci il codice “lbatvwelcome” e approfitta di un mese gratis sul piano Annuale! #LBATV #GamedayEveryday - X Vai su X

Basket, inizia l’avventura in EuroCup della Dolomiti Energia Trentino. L’obiettivo è superare la fase a gironi - La Dolomiti Energia Trentino si appresta ad affrontare anche in questa stagione l’EuroCup, seconda competizione continentale più importante per club ... Si legge su oasport.it

Trento, Longhi e Cancellieri: "Noi in EuroCup? Soddisfazione enorme" - Tramite un comunicato ufficiale diramato dall'Aquila, presidente e capo allenatore dei bianconeri hanno accolto la notizia della partecipazione di Trento alla prossima edizione di EuroCup. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it