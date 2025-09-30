Basket il nuovo CUS Pisa di Stefano Dari al via in Divisione Regionale 1
Pisa, 30 settembre – Si avvicina l’esordio per il Cosmocare CUS Pisa Basket, che inizia domenica prossima il campionato di divisione regionale 1, in casa contro il Centro Minibasket Carrara, che gli appassionati ricordano in serie C, due stagioni fa, protagonista di una sfida ai play-out con gli universitari, che allora riuscirono a salvarsi, condannando alla retrocessione gli avversari.. IL CAMPIONATO – La compagine del responsabile di sezione Enrico Russo, coadiuvato dal team manager Andrea Giannelli e dal dirigente accompagnatore Stefano Magnozzi, con Cosmocare come sponsor principale, affronta un torneo a 32 squadre toscane, suddivise in due gironi, in un campionato sempre molto orientato ai giovani, che vedrà a referto al massimo 3 giocatori nati nel 1992 o precedenti, e l’obbligo di schierare, come undicesimo e dodicesimo, ragazzi del 2007 e 2006 o seguenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - nuovo
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Le Mura Spring: cambia tutto. Pistolesi è il nuovo coach
Andrea Auletta è il nuovo capo allenatore del Basket Ravenna: “Qui si cresce"
& – il nuovo prepartita alla BTS Arena Il format pre partita firmato Aquila Basket vi aspetta mercoledì 1 ottobre per la prima partita in casa della stagione! Dalle 18:00, nella FAN ZONE fuori dal palazzetto troverai: musica happy hour, in - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Totè è un nuovo giocatore dell'EA7 Emporio Armani Milano https://legabasket.it/news/135797/leonardo-tote-milano… #LBAMercato #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basketball: Stefano Dari's new CUS Pisa team has had good preseason results. - The university team passed the first round of the Tuscan Cup with the new under 13s Ricci, Rosati and Spagli already fully integrated into the game ... Scrive sport.quotidiano.net
Basket, la IES Pisa si avvicina ai nastri di partenza nel torneo di Divisione Regionale 2 - La squadra di Paolo Campani può contare su una rosa molto ampia, con la conferma del gruppo della scorsa stagione e significativi innesti ... Riporta msn.com