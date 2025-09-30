basket il nuovo cus pisa di stefano dari al via in divisione regionale 1

Pisa, 30 settembre – Si avvicina l’esordio per il Cosmocare CUS Pisa Basket, che inizia domenica prossima il campionato di divisione regionale 1, in casa contro il Centro Minibasket Carrara, che gli appassionati ricordano in serie C, due stagioni fa, protagonista di una sfida ai play-out con gli universitari, che allora riuscirono a salvarsi, condannando alla retrocessione gli avversari.. IL CAMPIONATO – La compagine del responsabile di sezione Enrico Russo, coadiuvato dal team manager Andrea Giannelli e dal dirigente accompagnatore Stefano Magnozzi, con Cosmocare come sponsor principale, affronta un torneo a 32 squadre toscane, suddivise in due gironi, in un campionato sempre molto orientato ai giovani, che vedrà a referto al massimo 3 giocatori nati nel 1992 o precedenti, e l’obbligo di schierare, come undicesimo e dodicesimo, ragazzi del 2007 e 2006 o seguenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

