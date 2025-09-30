Basket femminile Serie A1 2025-2026 | le rose e le giocatrici di tutte le squadre

Come ogni anno, eccoci con l’appuntamento legato ai roster della Serie A1 2025-2026. 11 le squadre al via, qui elencate secondo l’andamento della passata stagione. La nuova stagione è prossima a prendere il via con quello che oramai da oltre vent’anni è un appuntamento classico del calendario, vale a dire l’Opening Day quest’anno organizzato al PalaLeonessa di Brescia. Alcuni roster sono allargati per due ragioni: competizioni europee oppure spazio ampio concesso in sede di comunicazione alla LegaBasket Femminile alle giocatrici delle giovanili. FAMILA WUBER SCHIO Il roster 0 Sofia Di Giacomo (alacentro, Italia, 2007) – Dalle giovanili 5 Kim Mestdagh (180 cm; guardia, Belgio, 1990) – Da Rovigo 6 Giorgia Sottana (175 cm; playguardia, Italia, 1988) – Confermata 7 Carlotta Zanardi (173 cm; playguardia, Italia, 2005) – Confermata 8 Costanza Verona (170 cm; play, Italia, 1999) – Confermata 10 Maria Conde 185 cm; ala, Spagna, 1997) – Dall’USK Praga 12 Anete Steinberga* (190 cm; ala, Lettonia, 1990) – Dal Galatasaray 14 Ilaria Panzera (180 cm; guardia, Italia, 2002) – Confermata 22 Olbis Andrè (192 cm; centro, Italia, 1992) – Confermata 24 Cecilia Zandalasini (192 cm; ala, Italia, 1996) – Dal Galatasaray 25 Merieme Badiane (191 cm; centro, Francia, 1994) – Dal Fenerbahce 31 Jasmine Keys (187 cm; alacentro, Italia, 1997) – Confermata 32 Jessica Shepard (190 cm; centro, USA-Slovenia, 1996) – Dall’Athinaikos 33 Kitija Laksa (183 cm; ala, Lettonia, 1996) – Confermata All. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Serie A1 2025-2026: le rose e le giocatrici di tutte le squadre

In questa notizia si parla di: basket - femminile

Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Le Mura Spring: cambia tutto. Pistolesi è il nuovo coach

Europeo Under 18 Basket femminile, immediato riscatto per l’Italia: Finlandia battuta 61-59

Basket femminile, Eurolega: ufficiali le partecipanti con Schio ai gironi e Venezia agli spareggi

Ecco le 11 squadre che disputeranno il campionato di Serie C femminile. A breve il calendario per la stagione sportiva 2025/2026. Nuovo basket Altopascio Abc Castelfiorentino Pallacanestro femminile Firenze Pallacanestro femminile Pisa Baloncesto Firenz - facebook.com Vai su Facebook

Lega Basket Femminile (@legabasketfem) on X - X Vai su X

A1 F - RMB Brixia Basket, una preseason incoraggiante in vista dell'Opening Day - Si avvicina sempre di più l’inizio ufficiale della stagione per la RMB Brixia Basket, che si prepara ad affrontare il suo quarto campionato consecutivo in Serie A1 femminile. Da pianetabasket.com

Brixia Basket riparte dalla gioventù: entusiasmo e ambizione per la nuova A1 - La RMB Brixia Basket si prepara a vivere la sua quarta stagione consecutiva in Serie A1 con un progetto tecnico rinnovato e una chiara filosofia: puntare sulla gioventù e sul potenziale ... Lo riporta pianetabasket.com