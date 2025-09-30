Basket femminile la nuova sfida della Nuova Virtus Cesena | C' è un bel clima L' obiettivo è crescere
E' stata presentata martedì sera la prima squadra della Nuova Virtus Cesena che parteciperà al Campionato Fip di Serie B di Basket Femminile 20252026. A parlare la general manager Ivana Donadel e l'allenatore Luca Chiadini. A portare il saluto dell'Amministrazione comunale l'assessore Christian. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Le Mura Spring: cambia tutto. Pistolesi è il nuovo coach
Europeo Under 18 Basket femminile, immediato riscatto per l’Italia: Finlandia battuta 61-59
Basket femminile, Eurolega: ufficiali le partecipanti con Schio ai gironi e Venezia agli spareggi
Ecco le 11 squadre che disputeranno il campionato di Serie C femminile. A breve il calendario per la stagione sportiva 2025/2026. Nuovo basket Altopascio Abc Castelfiorentino Pallacanestro femminile Firenze Pallacanestro femminile Pisa Baloncesto Firenz
Supercoppa LBF: Reyer Venezia sfida in semifinale l'Alama San Martino - Si alza il sipario sulla nuova stagione italiana con la Famila Supercoppa 2025, che torna alla formula delle Final Four e andrà in scena al PalaRomare di Schio.
Basket femminile, Serie A1 2025-2026: le rose e le giocatrici di tutte le squadre - Come ogni anno, eccoci con l'appuntamento legato ai roster della Serie A1 2025-