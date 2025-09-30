Basket Eurolega | EA7 Milano tra alti e bassi ma alla fine batte la Stella Rossa
Ha preso il via oggi alla Belgrade Arena la stagione europea dell’EA7 Emporio Armani Milano, con i biancorossi ospiti della Stella Rossa Belgrado. Una sfida che si sapeva non essere facile, contro una squadra che ha – come Milano – l’obiettivo dichiarato di conquistare la postseason e puntare più in alto possibile. E alla fine di un match ricco di errori è l’Olimpia a uscire vincente. STELLA ROSSA BELGRADO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-92. Avvio dove le due squadre faticano a costruire e match che si sblocca con due triple nate da azioni non certo indimenticabili. Sei punti di Shields portano Milano avanti, ma percentuali basse da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Oasport.it
