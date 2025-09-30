Basket Ettore Messina | Primo passo incoraggiante tra un paio di mesi capiremo se siamo migliori dell’anno scorso

Inizia nel migliore dei modi l’ Eurolega 2025-2026 dell’ Olimpia Milano. La squadra meneghina ha battuto in trasferta Belgrado la Stella Rossa, al termine di una partita convincente terminata 82-92. Prima partita e primo successo esterno per l’Olimpia, che conferma le sensazioni positive della vigilia, portando a casa un match importante nell’infuocato clima della Beogradska Arena. Subito incisivo il nuovo acquisto Guduric in doppia cifra, oltre alla garanzia Zach LeDay top scorer con 21 punti. Nell’intervista post-gara, come riportato da realolimpia.com, il coach dell’Olimpia Ettore Messina, si è così espresso sul match: “Penso per la maggior parte della partita siamo stati davanti e la cosa più importante, quando la Stella Rossa è passata avanti negli unici 3-4 minuti in cui ci siamo disconnessi dal campo, i nostri veterani hanno preso in mano la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

