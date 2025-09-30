Basilea-Stoccarda Europa League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria ospite al St Jakob’s Park
Seconda giornata di gare in Europa League con il Basilea che affronta in casa il rinato Stoccarda di Hoeness. I rossoblu non se la stanno passando benissimo da una settimana a questa parte, a partire dalla stentata vittoria ai rigori in coppa fino all'esordio con sconfitta contro il Friburgo. Adesso un'altra squadra tedesca per Xhakiri e compagni di scena al St. Jakobs Park, che domenica ha .
Giovanni Ayroldi designato come IV uomo nella 2a giornata della fase a gironi della #uefaeuropaleague: #basilea -#stoccarda Gio 02/10 ?21.00
Pronostico Basilea-Stoccarda 2 Ottobre: tedeschi a caccia del poker - Stoccarda, match cruciale della seconda giornata di UEFA Europa League, giovedì 2 ottobre 2025 alle 21:00 allo St.
